“الموارد البشرية” تطلق خدمة الموعد الإلكتروني لمراجعي مكاتب العمل والضمان الاجتماعي

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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس الجمعة، خدمة الموعد الإلكتروني، التي تستهدف مراجعي مكاتب العمل ومكاتب الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة.
وتهدف الخدمة إلى تسهيل المراجعات وتقديم الخدمة بطريقة مناسبة للعملاء وتوفير الوقت والجهد، وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.
وتتيح الخدمة للعملاء حجز موعد إلكتروني لزيارة فروع الوزارة ومكاتب الضمان الاجتماعي، كما تتيح لهم الاستعلام عن المواعيد الخاصة بهم، وذلك من خلال هذا الرابط.
من جانبه، قال المشرف العام التنفيذي على الفروع، ياسر البابطين، إن إطلاق الخدمة يأتي تماشياً مع برنامج التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030، وضمن سعي الوزارة لتعزيز تطبيق التكنولوجيا وأتمتة خدماتها بما يدعم مصلحة المواطنين والمقيمين.
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