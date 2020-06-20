“مختص” يوضح كيف سيزيد دخول “أمازون” للسوق السعودي المنافسة ويحرك السوق

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قال مشرف مجتمع جوجل للمطورين في السعودية، المهندس عبدالعزيز الحمادي، إن السوق السعودي محفز لأي كيان على مستوى العالم ويمتلك 45% من التجارة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط، كما أن الإنفاق فيه مرتفع إلكترونيا.

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وأوضح أن دخول كيانات عملاقة دولية مثل أمازون وغيرها للسوق خطوة متوقعة، ويُنتظر منها أن تحرك السوق وتوجد تنافسا مع كيانات محلية، كما حدث في الدول التي دخلت إليها “أمازون” سابقا.

وأضاف، خلال استضافته عبر برنامج “يا هلا”، أن المواطن والمقيم ينفقان 4 آلاف ريال شهريا عبر التجارة الإلكترونية، وهناك أكثر من 25 ألف متجر إلكتروني في المملكة، كما تطورت أنظمة التجارة الإلكترونية فيها.

وأشار إلى أن “أمازون” وغيرها يستخدمها المواطن منذ سنوات، كأمازون البريطاني والإماراتي، ودخولها للسوق المحلي سيزيد فقط من الاستهلاك، وسيكون لدى المستهلك خيارات أكبر للتجارة الإلكترونية.