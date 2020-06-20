تركي آل الشيخ: ما زلت في صراع مع هذا المرض أهزمه جولة ويهزمني جولات

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أكد رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أنه لا يزال يصارع مرضه بقوة ولن يستسلم له.

وقال آل الشيخ في منشور على “فيسبوك” : “لازلت في صراع مع هذا المرض اهزمه جوله ويهزمني جولات لكني لازلت واقف على قدمي ولن ادير ظهري له ولن استسلم ليس تشبثا بالحياه ولكني لا احب الهزيمه وربنا معايا”.

وكان آل الشيخ قد أجرى في بداية العام عملية جراحية تكللت بالنجاح في أحد المستشفيات بأمريكا.

