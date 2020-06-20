“الخثلان”: الكسوف الحلقي للشمس بالمملكة غداً الأحد تُشرع معه الصلاة بالمساجد

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أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، أن ظاهرة الكسوف الحلقي الذي ستشهده المملكة وكثير من دول العالم الإسلامي صباح غد (الأحد) تُشرع معها “صلاة الكسوف”.

وبيّن في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أن صلاة الكسوف هي سنة مؤكدة تُصلى في المساجد، مشيراً إلى أنه مَن لم يتيسر له صلاتها في المسجد كذوي الأعذار والنساء فيصلونها في البيوت.

وتشهد العديد من دول العالم غداً (الأحد)، كسوفاً حلقياً للشمس مع ظهور القمر أمام الشمس بالنسبة للأرض، ويبدو في أوجه أصغر قليلاً بالسماء بحيث يكون غير قادر على حجب الشمس تماماً، ويشكل ظاهرة فلكية يُطلق عليها اسم “حلقة النار”.

