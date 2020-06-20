شروط الحصول على تمويل الخريجين من بنك التنمية بحد أقصى 300 ألف ريال

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أوضح بنك التنمية الاجتماعية، شروط وإجراءات تمويل الخريجين بحد أقصى 300 ألف ريال بهدف استيعاب المؤهلين للعمل الحر من الأعداد المتزايدة من خريجي المعاهد الصحية والخريجين المعدين للتدريس من خلال برنامج خاص يلبي احتياجاتهم.

وقال بنك التنمية الاجتماعية عبر موقعه الرسمي: إن برنامج تمويل الخريجين يدعم تأسيسهم لمشاريع صغيرة أو ناشئة تتوافق مع خبراتهم وتخصصاتهم العلمية، موضحًا أن الأنشطة المستهدفة بتمويل الخريجين هي: عيادات أسنان- أنشطة المختبرات الطبية- معامل تركيب وصناعة الأسنان- الأشعة- ضيافة أطفال- الرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة- المراكز الرياضية- مراكز العلاج الطبيعي- الصيدليات في المناطق الواعدة- معامل النظارات والبصريات.

ولفت بنك التنمية الاجتماعية إلى أنه يتم استقبال ومعالجة طلبات التمويل من خلال التعاون مع الجهات الراعية، ويتم تحديد مواعيد الاستقبال والمعالجة بناءً على الآلية المتبعة في الجهة الراعية والموضحة على موقعهم.

كما حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط التقديم للحصول على تمويل الخريجين، منها:

1- أن يكون المتقدم سعوديًّا/ة الجنسية.

2- العمر: لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا.

3- ألا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية.

4- أن يتفرغ لتشغيل مشروعه أو تعيين مدير للمشروع سعودي ذي خبرة وكفاءة.

5- أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل.

6- تعبئة نماذج التقديم الخاصة بكل برنامج، واستكمال المتطلبات الأخرى المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة في البنك.

7- أن يكون ضمن المشاريع التي يمولها البنك.

8- أن يكون ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

9- أن يكون جديدًا أو تحت التأسيس (لم يمضِ على تشغيله أكثر من 3 سنوات).

10- ألا يتجاوز مبلغ التمويل 300 ألف ريال.

11- تقديم ضمانات السداد بما لا يقل عن 50% من قيمة التمويل المطلوب من البنك.

12- دفع رسوم الخدمة.

13- اجتياز المقابلة الشخصية.

وشدد بنك التنمية الاجتماعية على أن العميل يجب عليه تقديم عدم مستندات عند المقابلة الشخصية منها: أصل البطاقة الشخصية، وأصول المؤهلات والشهادات والخبرات المسجلة في طلب التقديم، وتقديم عرض توضيحي لفكرة المشروع باوربوينت لا تزيد مدته على 20 دقيقة، والتوقيع على إقرار الاستعداد بتوفير الضمانات المشار إليها في طلب التمويل.

ونوه بنك التنمية الاجتماعية بأن شركاءه هم: معهد ريادة الوطني للأعمال، ومؤسسة نماء المنورة، ومركز الجبيل للتنمية الصناعي، وغرفة جازان، وغرفة حائل، وغرفة مكة، وغرفة ينبع.

