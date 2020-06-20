«الصحة»: لا يوجد دليل علمي على انتقال «كورونا» عن طريق الطعام

ردًا على استفسار أحد المواطنين
أوضحت وزارة الصحة أنه لا يوجد دليل علمي يفيد بأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قد ينتقل عن طريق الطعام.
جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن قال فيه: «هل الأكل من المطاعم آمن بإذن الله أو فيه احتمالية لانتقال فيروس كوفيد-١٩»..
وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها «الصحة- 937» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «صباحك صحة.. لا يوجد دليل علمي يفيد بأن فيروس كورونا قد ينتقل عن طريق الطعام. مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية».
وفي وقت سابق أصدرت وزارة الصحة دليلًا إرشاديًا حول كيفية حماية الإنسان نفسه من فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وذلك عند الخروج من المنزل والذهاب إلى العمل والمسجد أو زيارة كبار السن أو الذهاب إلى التسوق وغيرها .
ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر
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كيف أحمي نفسي من كورونا؟
نشارككم دليل شامل لتوصيات داخل وخارج المنزل #نعود_بحذر
Advertisements— عش بصحة (@LiveWellMOH) June 7, 2020
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