بالفيديو.. الحمادي: المواطن السعودي ينفق 4 آلاف ريال شهريًا للشراء «أون لاين»

كشف مشرف مجتمع Google للمطورين في السعودية، المهندس عبد العزيز الحمادي، عن حجم الإنفاق الشهري للمواطن السعودي على التجارة الإلكترونية، موضحًا أنه يبلغ 4 آلاف ريال شهريًا.

وقال الحمادي خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»: إن السوق السعودي يستحوذ على 45% من حجم التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الحمادي، أنَّ المواطن السعودي ينفق حوالي 4 آلاف ريال شهريًا على الشراء أونلاين، مشيرًا إلى أنه يوجد بالسعودية 25 ألف متجر إلكتروني لديه تصريح من وزارة التجارة.

وحول دخول أمازون للسوق السعودي، أوضح الحمادي أنَّ السوق السعودي محفّز لأي كيان بالعالم، مضيفًا أن دخول أمازون سيغير قواعد المنافسة، حيث ستوجد كيانات محلية للمنافسة سواء محليًا أو إقليميًا.

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