«المرور» يجيب..
أكدّت الإدارة العامة للمرور السعودي أن الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء لا يُعد مخالفة، بشرط التزام السائق بضوابط الالتفاف، موضحة الحالات التي تؤدي للمخالفة.
جاء ذلك ردًا من «المرور السعودي»، على استفسار أحد المواطنين قال فيه: « صحيح التوقف عند الإشاره قبل اليمين !! وهل إذا لفيت يمين عليه غرامه ٥٠٠ !؟».
ونشر «المرور» إنفوجرافًا بعنوان (ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء)، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» جاء فيه ما يلي:
* يجب التوقف قبل الالتفاف لليمين وذلك للتأكد من خلو التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.
* إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.
* يجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريق رئيسي بدون خدمة.
* إذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.
* عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.
اقرأ أيضًا:
المرور يضبط 1831 مركبة مخالفة توقفت بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
المرور: وجود مخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة «بشرطين»
المرور يتيح نقل الملكية إلكترونيًّا دون اشتراط الفحص الدوري
«المرور» يوضح آلية توصيل رخصة القيادة إلى المنزل
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. هل الالتفاف لليمين عند الإشارة الحمراء يُعد مخالفة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.