إنفوجراف.. هل الالتفاف لليمين عند الإشارة الحمراء يُعد مخالفة؟

أكدّت الإدارة العامة للمرور السعودي أن الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء لا يُعد مخالفة، بشرط التزام السائق بضوابط الالتفاف، موضحة الحالات التي تؤدي للمخالفة.



جاء ذلك ردًا من «المرور السعودي»، على استفسار أحد المواطنين قال فيه: « صحيح التوقف عند الإشاره قبل اليمين !! وهل إذا لفيت يمين عليه غرامه ٥٠٠ !؟».

ونشر «المرور» إنفوجرافًا بعنوان (ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء)، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» جاء فيه ما يلي:

* يجب التوقف قبل الالتفاف لليمين وذلك للتأكد من خلو التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

* إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.

* يجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريق رئيسي بدون خدمة.

* إذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.

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* عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.

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