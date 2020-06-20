الخثلان: أداء صلاة الكسوف في المساجد أو البيوت.. صباح الأحد

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ «سعد الخثلان»، أن المملكة تشهد صباح الأحد كسوفًا حلقيًّا للشمس، وتشرع فيه الصلاة في المسجد أو في البيوت.

وقال الخثلان -عبر حسابه بتويتر- إن كسوفًا (حلقيًّا) للشمس صباح غد الأحد (29 شوال 1441/ 21 يونيو 2020م) مشاهد في المملكة وكثير من دول العالم الإسلامي.

وتابع قائلًا، إنه «تشرع معه صلاة الكسوف.. وهي سنّة مؤكدة تصلى في المساجد.. ومن لم يتيسر له صلاتها في المسجد كذوي الأعذار والنساء فيصلونها في البيوت».

وكان المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، قد أوضح أن الكسوف الحلقي للشمس سيشاهد في جنوب السعودية وسلطنة عُمان واليمن.

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وأضاف الزعاق، أن الكسوف الحلقي سيشاهد جزئيًّا وبنسبة كبيرة في باقي مدن المملكة. مضيفًا أنه سيبدأ في الساعة (7:12) صباحًا، وستكون قمته في الساعة (8:23) صباحًا، وينتهي الكسوف الحلقي في الساعة (9:44) صباحًا.

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