شرطة الحدود الشمالية تباشر مواجهة مخالفات لائحة الحد من التجمعات

ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية
تواصل شرطة منطقة الحدود الشمالية، متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة؛ لمواجهة جائحة كورونا المستجد «كوفيد – 19».
كما باشرت شرطة المنطقة، مواجهة المخالفات المتعلقة بلائحة الحد من التجمعات، أو عدم الالتزام بلبس الكمامة الطبية أو القماشية، أو مايغطي الفم والأنف، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وكانت وزارة الصحة، كشفت عن تسجيل 4301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 150292، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 95764، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1184 حالة، بينما تم تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، و1849 حالة تعافٍ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
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