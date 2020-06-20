السعودية اليوم / النمسا تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا



فيينا 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

سجلت النمسا 52 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة النمساوية في بيانها اليوم بأن العدد الإجمالي للحالات التعافي بلغ 16175 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 688.

// انتهى //

13:56ت م

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فيينا 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسسجلت النمسا 52 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ، ليصل إجمالي الإصابات إلى17227 إصابة .وأفادت وزارة الصحة النمساوية في بيانها اليوم بأن العدد الإجمالي للحالات التعافي بلغ 16175 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 688.// انتهى //13:56ت م0046

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