

اليابان 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اليابانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 66 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان أن عدد الوفيات أرتفع إلى 954 حالة، وذلك بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

13:56ت م

0045



اليابان 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اليابانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 17865 حالة.وقالت الوزارة في بيان أن عدد الوفيات أرتفع إلى 954 حالة، وذلك بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة.// انتهى //13:56ت م0045

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليابان تسجل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.