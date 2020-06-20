السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 74 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 60550 شخصاً.

وأفادت وزارة الخدمات الصحية البلجيكية في بيان أنها سجّلت حالتي وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 9697 حالة.

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13:56ت م

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