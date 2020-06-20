السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل 896 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مسقط 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

سجّلت سلطنة عمان 896 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان لها اليوم أن 391 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و505 حالة لغير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 128 حالة، مشيرةً إلى تماثل 14780 حالة للشفاء.

// انتهى //

13:40ت م

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مسقط 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسسجّلت سلطنة عمان 896 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 )، ليرتفع عدد الإصابات إلى 28566.وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان لها اليوم أن 391 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و505 حالة لغير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 128 حالة، مشيرةً إلى تماثل 14780 حالة للشفاء.// انتهى //13:40ت م0043

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