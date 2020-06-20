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السعودية اليوم / تونس تسجل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

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تونس 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا أرتفع إلى 1156 حالة، فيما تم تسجيل 1017 حالة شفاء، واستقرار حالات الوفاة عند 50 حالة.
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13:40ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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