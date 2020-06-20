

أبها 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ١٠ ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في المسابقة العالمية " الكانجارو 2020 " في الرياضيات التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة "، بمشاركة 539 طالباً وطالبةً من مختلف المراحل الدراسية .

وقدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني ، التهنئة للفائزين والفائزات ، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر ، والمدارس ، وإدارتي النشاط للبنين والبنات ، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات .

// انتهى //

13:26ت م

0041





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 10 ميداليات لتعليم عسير في مسابقة " الكانجارو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.