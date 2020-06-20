السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة تبوك



تبوك 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة وارتفاع في الأمواج تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك, تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء .

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة مساءً .

// انتهى //

13:16ت م

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