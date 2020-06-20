سياسي / الطيران التجسسي الإسرائيلي ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية



بيروت 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

واصل الطيران التجسسي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات اليومية المكثفة التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية خارقا قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن طائرة تجسس إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب الجنوبية، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة الناقورة باتجاه الأراضي المحتلة.

كما خرقت طائرة مماثلة الأجواء من فوق بلدة علما الشعب الجنوبية، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة كفركلا الجنوبية باتجاه الأراضي المحتلة.

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12:55ت م

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