السعودية اليوم / المغرب تسجل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 188 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 9801 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 213 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 8133 بعد تماثل 16 شخصا للشفاء.

// انتهى //

12:54ت م

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الرباط 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسسجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، فيما لم تسجيل أي وفيات .وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 9801 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 213 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 8133 بعد تماثل 16 شخصا للشفاء.// انتهى //12:54ت م0037

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