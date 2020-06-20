السعودية اليوم / مفوضية اللاجئين : لم نتلقى طلبات للاجئين بالأردن للعودة لبلادهم منذ بدء أزمة كورونا



عمّان 28 شوال 1441 هـ الموافق20 يونيو 2020 م واس

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، اليوم، انها لم تتلق أي طلبات من اللاجئين السوريين القاطنين في الأردن لطلب العودة الى بلادهم منذ بدء أزمة جائحة فيروس

وقال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش، إن اثر الأزمة كان صعبا الى درجة كبيرة على اللاجئين في الأردن، جراء فقدانهم لمدخراتهم وفرص عملهم، لكن لم تصلنا أي معلومات عن رغبة أي لاجئ في هذه الفترة بالعودة الى سورية، كون أسباب اللجوء التي دفعت هؤلاء الأشخاص إلى مغادرة بلادهم؛ ما تزال قائمة، ولم يتغير الكثير.

ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين في الأردن نحو 745 ألف لاجئ، من بينهم نحو 655 ألف لاجئ سوري، و67 ألف عراقي، و 15 ألف يمني و 6 ألف سوداني و 2,500 لاجئ من إجمالي 52 جنسية أخرى مسجلة لدى المفوضية.

// انتهى //

12:33ت م

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عمّان 28 شوال 1441 هـ الموافق20 يونيو 2020 م واسكشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، اليوم، انها لم تتلق أي طلبات من اللاجئين السوريين القاطنين في الأردن لطلب العودة الى بلادهم منذ بدء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.وقال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش، إن اثر الأزمة كان صعبا الى درجة كبيرة على اللاجئين في الأردن، جراء فقدانهم لمدخراتهم وفرص عملهم، لكن لم تصلنا أي معلومات عن رغبة أي لاجئ في هذه الفترة بالعودة الى سورية، كون أسباب اللجوء التي دفعت هؤلاء الأشخاص إلى مغادرة بلادهم؛ ما تزال قائمة، ولم يتغير الكثير.ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين في الأردن نحو 745 ألف لاجئ، من بينهم نحو 655 ألف لاجئ سوري، و67 ألف عراقي، و 15 ألف يمني و 6 ألف سوداني و 2,500 لاجئ من إجمالي 52 جنسية أخرى مسجلة لدى المفوضية.// انتهى //12:33ت م0034

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