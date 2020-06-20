السعودية اليوم / أفغانستان تسجل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كابول 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

سجلت السلطات الأفغانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 546 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الأفغانية في بيان لها، إن حصيلة ارتفعت إلى 569 حالة، بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 8292 حالة.

// انتهى //

12:32ت م

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كابول 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسسجلت السلطات الأفغانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لتصل إجمالي الإصابات إلى 28424 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأفغانية في بيان لها، إن حصيلة ارتفعت إلى 569 حالة، بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 8292 حالة.// انتهى //12:32ت م0033

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