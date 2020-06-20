شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يستهدف بأكثر من غارة معسكر كهلان في مدينة صعدة والان مع التفاصيل

السبت 20 يونيو 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 20/حزيران/2020، غارات على معسكر لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة معسكر كهلان قرب مركز المحافظة. Advertisements وأضافت أن أعمدة الدخان شوهت تتصاعد من داخل المعسكر جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المدينة. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

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