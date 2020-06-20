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المغرب تسجل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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2020-06-20

المغرب تسجل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات الخليج 365 - واس

سجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، فيما لم تسجيل أي وفيات .
وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 9801 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 213 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 8133 بعد تماثل 16 شخصا للشفاء.

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