صور نادرة للملك سلمان وهو يمسك بأول كاميرا منذ 60 عاما

فنون - كتب امير التهامي في السبت 20 يونيو 2020 12:14 مساءً - ‏49 دقيقة مضت أخبار السعودية 52 زيارة

انتشرت صورة نادرة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قبل 60 عاما، ما دفع بعض المغردين للتحقق من أن الصورة منسوبة بالفعل للملك سلمان، حيث تساءل أحدهم: “صور الملك سلمان في هذا العمر كانت مختلفة تماماً.. هذا ممكن يكون الأمير سلطان بن سلمان.. أحد يأيدني؟ وإلا أنا عيوني فيها شيء”.

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وجاء رد حساب تاريخ آل سعود على سؤاله: “الله يحفظك الصورة لسيدي الملك سلمان حفظه الله ورعاه وهو في سن الـ20 من عمره وبجانبه المصور النعماني وتم التقاطها عام 1374هـ/1955م ” .

كما علق أحد المغردين: “صور نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و هو ممسك بأول كاميرا يقتنيها منذ 60 عاما للمصور اللبناني صفوح النعماني”.

