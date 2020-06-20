، فيديو "فطوم" يلقى رواجاً ويتفاعل بتعليق متحدث "الصحة": أبشري.. نعود بحذر ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت قبيل العودة للحياة الطبيعة غداً: السلام نظر ولا بد من ارتداء الكمامة والابتعاد

لاقى مقطع للطفلة فاطمة حامد الغامدي، ذات الخمس سنوات ونصف، رواجاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي تدعو فيه إلى العودة بحذر تزامناً مع العودة إلى الحياة الطبيعية اعتباراً من غد الأحد.

وقالت الطفلة "الغامدي"، إن السلام نظر ولا بد من ارتداء الكمامة والابتعاد بما لا يقل عن متر عن صاحبك".

وقال المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عبر حسابه في "تويتر": "فطوم.. يا رب يحفظها ويسعدها.. ‏أبشري نلتزم ونلتزم و‫#نعود_بحذر".

فيما أشاد عدد كبير ممّن تداولوا المقطع بهذا الدور الجيد لهذه الطفلة، مؤكدين ضرورة الالتزام بحذر منعاً لتفشي فيروس "كورونا".

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