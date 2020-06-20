، فلسطين تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 903 حالات

سجّلت الصحة الفلسطينية، اليوم، 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتَي الخليل ونابلس.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان لها: من بين الإصابات الجديدة 26 إصابة في مدينة الخليل، و5 في يطا، وإصابة واحدة في السموع، إضافة إلى إصابة في نابلس.

وأضافت: ترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 903 إصابات؛ بينها 306 إصابات نشطة.فيروس كورونا الجديد