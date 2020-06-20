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سجّلت الصحة الفلسطينية، اليوم، 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتَي الخليل ونابلس.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان لها: من بين الإصابات الجديدة 26 إصابة في مدينة الخليل، و5 في يطا، وإصابة واحدة في السموع، إضافة إلى إصابة في نابلس.
وأضافت: ترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 903 إصابات؛ بينها 306 إصابات نشطة.فيروس كورونا الجديد
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 12:40 PM
ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 903 حالاتفلسطين تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا
سجّلت الصحة الفلسطينية، اليوم، 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتَي الخليل ونابلس.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان لها: من بين الإصابات الجديدة 26 إصابة في مدينة الخليل، و5 في يطا، وإصابة واحدة في السموع، إضافة إلى إصابة في نابلس.
وأضافت: ترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 903 إصابات؛ بينها 306 إصابات نشطة.
، فلسطين تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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