متطلبات وشروط افتتاح البقالات والتجهيزات الداخلية بالمحلات

2020-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، عن المتطلبات والشروط الواجب توفرها لافتتاح البقالات، والتجهيزات الداخلية المطلوبة بالمحل.

وأوضحت أن المتطلبات الإلزامية الواجب توفرها بالموقع، هي:

أن يكون على شارع تجاري.

ألا تقل مساحة الموقع عن 24 مترًا.

أن يتوافر موقفٌ لكل 50 متراً مربعاً.

عدم مواجهة الموقع بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر تلوث.

وقدمت منشآت 6 نصائح للراغبين في فتح بقالات، في مقدمتها أن يكون الموقع قريبًا من المناطق السكنية، وعلى مسافة مناسبة من المنافسين، وتوفر عقد إيجار لفترة طويلة، إضافة إلى وجود دراسة جدوى حول الموقع، وسهولة الوصول إليه، وأن يكون قريباً من المتاجر التي تجذب العملاء مثل المخابز والصيدليات وغيرها.

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