شكرا لقرائتكم مكة تسجل أعلى درجات الحرارة غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-20 مكة تسجل أعلى درجات الحرارة غداً متابعات الخليج 365 - الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، جازان. وقالت الأرصاد إن حالة الرياح ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة ١٨-٤٢ كم/ساعة على البحر الأحمر في حين ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة ١٨-٤٠ كم/ساعة. Advertisements أما عن أعلى درجات الحرارة المتوقعة غدا فستكون في مكة وتصل إلى 42 درجة مئوية في حين ستكون 41 في كل من المدينة المنورة والرياض والدمام وشرورة ووادي الدواسر. 0 0 صوت Article Rating



تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر







تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكة تسجل أعلى درجات الحرارة غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.