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مكة تسجل أعلى درجات الحرارة غداً

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2020-06-20

مكة تسجل أعلى درجات الحرارة غداً

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة.


في حين تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، جازان.

وقالت الأرصاد إن حالة الرياح ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة ١٨-٤٢ كم/ساعة على البحر الأحمر في حين ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة ١٨-٤٠ كم/ساعة.

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أما عن أعلى درجات الحرارة المتوقعة غدا فستكون في مكة وتصل إلى 42 درجة مئوية في حين ستكون 41 في كل من المدينة المنورة والرياض والدمام وشرورة ووادي الدواسر.

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