كسوف الشمس غداً مدته 140 دقيقة .. وينتهي في المحيط الهادي

2020-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

ستكون المملكة وعدد من الدول الخليجية على موعد غد مع كسوف الشمس الذي سيشاهد بوضوح في عدد من مناطق المملكة مع ساعات الصباح.

موعد كسوف الشمس

وبحسب عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق فإن موعد الكسوف سيكون اعتباراً من الساعة 7:20 ص تقريباً إلى 9:40 ص.

متى يحدث الكسوف؟

والمعروف أن ظاهرة كسوف الشمس تحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على خط واحد، وبالتحديد يكون القمر بين الأرض والشمس، وهذا لا يكون إلا في نهاية الشهر القمري أي وقت المحاق، أو عندما يكون القمر في العقدة الصاعدة أو النازلة، كما أن المرحلة التي تلي مرحلة المحاق أو الكسوف ببضع ساعات هي مرحلة وقت ولادة الهلال الجديد (هلال غرة الشهر)، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الأحد 29 شوال اليوم الأخير في شهر شوال.

أماكن مشاهدة الكسوف

وسيشاهد الكسوف الحلقي في أقصى جنوب السعودية كما سيشاهد في اليمن وعمان، وفي أفريقيا سيشاهد في خمس دول (الكونغو وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا)، وفي آسيا سيشاهد في 4 دول (باكستان والهند والصين وتايوان) ثم ينتهي في المحيط الهادي.

أنواع الكسوف

هناك 3 أنواع من كسوف الشمس وهي :

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الكسوف الكلي

ويحدث عندما يصل ظل القمر إلى سطح الأرض، وفي هذه الحالة ينكسف كامل قرص الشمس، وعندها تظهر الحلقة ماسية، ويحدث الكسوف الكلي في مناطق التقاء رأس مخروط ظل القمر بالأرض، ويتخذ الكسوف الكلي مسارًا محددًا بسبب حركة الأرض والقمر.

الكسوف الجزئي

يحدث في المناطق التي يسقط فيها شبه ظل القمر على سطح الأرض، وشبه ظل القمر في هذه الحالة هي المنطقة التي لا يرى كامل قرص الشمس منها أي أن قرص الشمس لن يشاهد كاملًا من هذه المناطق، وتزداد نسبة الكسوف الجزئي عند الاقتراب من منطقة (مسار) الكسوف الكلي، وفي هذه الحالة ينكسف جزء من قرص الشمس.

الكسوف الحلقي

الكسوف الحلقي أو الخاتميّ (بالإنجليزية: Annular eclipse) ويحدث عندما يكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض (لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي) فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، وفي هذه الحالة لا يصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظلّ وقد تصل فترة حلقتيه إلى اثنتي عشرة دقيقة وثلاثين ثانية، وذلك بسبب المسافة الأكبر التي يجب على قرص القمر الصغير أن يقطعها.

صلاة الكسوف

والمعروف أنه من الأعمال المشروعة في وقت الكسوف الدعاء وأداء صلاة الكسوف ولها صفة خاصة، وكذلك الذكر والتكبير والاستغفار والصدقة، وكل ذلك من الأعمال التي فعلها النبي – عليه الصلاة والسلام – عند حدوث الكسوف في عهده.

ويجب على المسلم أن يفزع إلى طاعة الله وذكره ودعائه وأداء صلاة الكسوف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:( إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم) ويقول صلى الله عليه وسلم كذلك : (إن هذه الآيات يرسلها الله يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئًا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره).

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