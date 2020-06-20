محمد بن مسعود - الدمام - عدد الحالات التي تعافت وصل إلى 30726 سجّلت الكويت اليوم 536 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30726 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.فيروس كورونا الجديد الكويت تسجّل 536 حالة شفاء من كورونا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-20 سجّلت الكويت اليوم 536 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30726 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. Advertisements 20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 11:50 AM عدد الحالات التي تعافت وصل إلى 30726 عدد الحالات التي تعافت وصل إلى 30726 سجّلت الكويت اليوم 536 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30726 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. ، الكويت تسجّل 536 حالة شفاء من كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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