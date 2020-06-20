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صعد وسم "هاشتاق" #اللهم_اشفِ_خالد_عبدالرحمن في سماء "تويتر" متصدراً بأكثر من ٢٤ ألف تغريدة احتوت على مضامين الدعاء والرجاء بالله -عز وجل- أن يشفيه بعد أن كتب أمس في حسابه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يبعد عنكم الأمراض يا رب، حبايبي أنا أمر بوعكة صحية صار لي أكثر من ١٠ أيام دعواتكم لي ولكل مريض، جزاكم الله خير الجزاء".
وكتب الشاعر سلطان بن بتلاء: "كبر فكبرت معه ذكرياتنا.. من القلة التي خارج الوسط الفني سمعتهم طيبة ومذكورون بالخير.. اللهم اشفه وعافه وكل مريض".
وذكر "سطام آل سعود": "أسأل الله له الشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يشفي والدته وتقوم بالسلامة، بإذن الله، الأخ خالد شخصية فريدة وتاريخ كبير كسب احترام الكثير من الناس".
وقال الإعلامي خالد العميم: "طهور وعافية أبو نايف".
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 11:44 AM
يعاني عارضاً صحياً منذ ١٠ أيام ويزيد.. و"سطام آل سعود": أسأل الله له الشفاء
صعد وسم "هاشتاق" #اللهم_اشفِ_خالد_عبدالرحمن في سماء "تويتر" متصدراً بأكثر من ٢٤ ألف تغريدة احتوت على مضامين الدعاء والرجاء بالله -عز وجل- أن يشفيه بعد أن كتب أمس في حسابه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يبعد عنكم الأمراض يا رب، حبايبي أنا أمر بوعكة صحية صار لي أكثر من ١٠ أيام دعواتكم لي ولكل مريض، جزاكم الله خير الجزاء".
وكتب الشاعر سلطان بن بتلاء: "كبر فكبرت معه ذكرياتنا.. من القلة التي خارج الوسط الفني سمعتهم طيبة ومذكورون بالخير.. اللهم اشفه وعافه وكل مريض".
وذكر "سطام آل سعود": "أسأل الله له الشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يشفي والدته وتقوم بالسلامة، بإذن الله، الأخ خالد شخصية فريدة وتاريخ كبير كسب احترام الكثير من الناس".
وقال الإعلامي خالد العميم: "طهور وعافية أبو نايف".
، طهور "أبو نايف".. تفاعل كبير في "تويتر" مع مرض "خالد عبدالرحمن" ،
المصدر : الخليج 365
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