- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و7 وفيات؛ اثنتان منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء ١١٨ حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 8416 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 513 حالة وفاة، مشيرة إلى تماثل 3204 حالات للشفاء.فيروس كورونا الجديد
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 11:30 AM
7 وفيات جديدة رفعت إجمالي ضحايا الفيروس لـ 513السودان في 24 ساعة.. 100 إصابة جديدة بكورونا
سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و7 وفيات؛ اثنتان منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء ١١٨ حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 8416 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 513 حالة وفاة، مشيرة إلى تماثل 3204 حالات للشفاء.
، السودان في 24 ساعة.. 100 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر السودان في 24 ساعة.. 100 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.