، السودان في 24 ساعة.. 100 إصابة جديدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - 7 وفيات جديدة رفعت إجمالي ضحايا الفيروس لـ 513

سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و7 وفيات؛ اثنتان منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء ١١٨ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 8416 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 513 حالة وفاة، مشيرة إلى تماثل 3204 حالات للشفاء.فيروس كورونا الجديد