محمد بن مسعود - الدمام - الإجمالي بلغ 576952 حالة.. والوفيات 8002 أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 7889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لتبلغ الحصيلة 576952 حالة. وكشفت موسكو عن ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 8002 مع رصد 161 حالة جديدة. فيروس كورونا الجديد 20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 11:18 AM Advertisements الإجمالي بلغ 576952 حالة.. والوفيات 8002 روسيا وكورونا.. 7889 إصابة جديدة بالفيروس روسيا وكورونا.. 7889 إصابة جديدة بالفيروس أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 7889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لتبلغ الحصيلة 576952 حالة. وكشفت موسكو عن ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 8002 مع رصد 161 حالة جديدة. الكلمات المفتاحية ، روسيا وكورونا.. 7889 إصابة جديدة بالفيروس ،

المصدر : الخليج 365

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