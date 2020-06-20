شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان ”خالد عبد الرحمن“ يثير الجدل بتغريدة عن “وضعه الصحي” .... ومخاوف من عودة “الحزام الناري“ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت ، ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أثار الفنان خالد عبدالرحمن، الجدل، بتغريدة كشف فيها عن تعرضه لوعكة صحية منذ عدة أيام.

وقال الفنان في التغريدة: “الله يبعد عنكم الأمراض يارب.. حبايبي أنا أمر بوعكة صحية صار لي أكثر من 10 أيام، دعواتكم لي ولكل مريض، وجزاكم الله خير الجزاء”.

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ورغم أن الفنان لم يفصح في تغريدته عن طبيعة مرضه، قالت مصادر مقربةٍ منه إنه أصيب بما يسمى “الحزام الناري”.

من جهته، تفاعل الفنان رابح صقر، مع التغريدة، قائلا: “خطاك السوء الله يشافيك ويعافيك”، كما شاركه نفس الدعاء عبدالمجيد عبدالله، قائلا: ” قدامك العافية أبو نايف حبيبنا، اهتم في صحتك تراك غالي وعزيز”، إلى جانب عدد من الشعراء والملحنين.

وكان خالد عبدالرحمن، أعلن في ٢٠١٨ إصابته بمرض الحزام الناري، طالبا من المتابعين الدعاء له بالشفاء.