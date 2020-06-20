شكرا لمتابعة خبر عن القيادة المركزية الأمريكية: طرف ثالث يعطل جهود السعودية لإنهاء الصراع في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

أكد الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي على الموقف السعودي الثابت لإنهاء النزاع في اليمن .

وقال "ماكنزي" في تصريحات لمعهد الشرق الأوسط ونقلتها القيادة المركزية الأميركية : لسوء الحظ، هناك طرف ثالث في هذه المفاوضات، وهذا الطرف الثالث هو إيران والتي لا مصلحة لها في انتهاء هذه الحرب ، وفقاً للعربية .

وأضاف: أعتقد أن السعودية على استعداد للتفاوض، وأعتقد أنهم يتفاوضون بحسن نية في محاولة لتحقيق هذه الغاية .

كما أكد على استمرار الحوار بين الأطراف في المملكة والإجتماعات القائمة بالرياض مشيراً إلى صدق المملكة في إنهاء هذا الصراع .