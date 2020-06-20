النظر في قضية إعادة طفلة سعودية - أمريكية بعد هروب والدتها

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الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى): تتناول محكمة ولاية واشنطن الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، قضية إعادة طفلة سعودية - أمريكية (مزدوجة الجنسية) إلى الرياض بعد هروب والدتها أمريكية الجنسية من اتفاقية الحضانة. تتناول محكمة ولاية واشنطن الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، قضية إعادة طفلة سعودية - أمريكية (مزدوجة الجنسية) إلى الرياض بعد هروب والدتها أمريكية الجنسية من اتفاقية الحضانة. وكانت السيدة الأمريكية تسعى لحضانة ابنتهما (خمس سنوات) رغم صدور توقيعها على اتفاقية حضانة في المملكة؛ فيما أقنعت طليقها بالسماح لطفلتهما بمرافقتها إلى الولايات المتحدة لزيارة أسرتها. ومنذ شهر ديسمبر الماضي ترفض إعادة الطفلة إلى والدها في المملكة منتهكة بذلك اتفاقية الحضانة المشتركة؛ ليقول محامي الأب أن والدة الطفلة ارتكبت خطأ وانتهكت اتفاقية الحضانة، حيث لا يمكن للآباء الهروب بأطفالهم لدولة أجنبية.

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