شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق» يستعرض أول كسوف للشمس في 2020 وطريقة رصده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية عن حدوث ظاهرة كسوف الشمس غداً الأحد .

وأكد "الزعاق " في فيديو له أن الشمس ستنكسف من الساعة 7:20 ص إلى 9:40 ص والتوقيت يختلف قليلاً على حسب المكان .

واستعرض "الزعاق" بعد الأدوات المستخدمة في رصد الظاهرة ، مؤكداً أنها ظاهرة كونية فريدة ، حيث يكون قرص الشمس في شكل حلقي ويعتبر أول كسوف للشمس في هذا العام وسيشاهد جزئياً بنسب متفاوتة في مساحات واسعة من الوطن العربي .