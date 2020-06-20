شكرا لمتابعة خبر عن كشف لائحة التصرف في عقارات الدولة بالبيع أوالتأجير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر اليوم الخميس عن أهم بنود لائحة التصرف في عقارات الدولة والتي وافقت عليها الهيئة العامة لعقارات الدولة لتنظيم التصرف فيها بالبيع أو التأجير أو المعاوضة ، وهي على النحو التالي :

1- يجوز للهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة مجلس الوزراء .

2- يجوز تأجير عقارات الدولة وابرام عقود الإستثمار للعقارات مع الجهات الحكومية .

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3- يحق للهيئة تأجير عقارات الدولة مدة لا تزيد عن 10 سنوات ، ويجوز أن يمتد ينص العقد على تمديد هذه المدة لـ 5 سنوات على الأكثر مع زيادة 10 % من قيمة الإيجار .

4- يحق للهيئة التأجير على أساس يومي أو شهري أو التأجير لمنفذي المشروعات حد أقصى 3سنوات قابلة للتجديد .

5- يحق للهيئة مطالبة من يستغل عقارات الدولة بأجرة المثل عن مدة الإستغلال .

6- يجوز بيع عقارات الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء في حالات معينة منها أن يكون العقار غير مجد للإستثمار أو تنقضي الغاية من الإحتفاظ به .