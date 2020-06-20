شكرا لمتابعة خبر عن توفير الإتصال المرئي بين نزلاء السجون وذويهم قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تعتزم المديرية العامة للسجون توفير الإتصال المرئي بين النزلاء وذويهم خلال فترة قريبة ، وذلك بعد منع الزيارات بسبب الفيروس . تعتزم المديرية العامة للسجون توفير الإتصال المرئي بين النزلاء وذويهم خلال فترة قريبة ، وذلك بعد منع الزيارات بسبب الفيروس . وأكد مدير إدارة الإعلام والإتصال بالمديرية الدكتور "بندر الخريفي " في مداخلة هاتفية على قناة " السعودية " أن العمل جاري على إتمام الإجراءات والتدقيق المطلوب لذلك . كما أكد على الإجراءات التي اتخذتها "السجون"منذ بداية الفيروس لحماية النزلاء ومنها الدور التوعوي والإلتزام بالإجراءات الإحترازية وعمل وحدات فرز للمنسوبين والإلتزام بإرتداء أدوات الحماية .

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