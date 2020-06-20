شكرا لمتابعة خبر عن عودة منتظرة للحياة إلى طبيعتها وتوديع منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعود الحياة في المملكة إلى طبيعتها بنهاية اليوم السبت الموافق 28 شوال 1141هـ، وباستثناء مكة المكرمة، وذلك مع الالتزام ببعض التدابير الوقائية، حيث يودع الجميع منع التجول وقيود الحركة، ويعودون إلى حياتهم الطبيعية.

ويأتي ذلك مع دخول المملكة المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة مكافحة الفيروس المستجد، والتي بدأت قبل ثلاثة أشهر؛ فيما تتيح المرحلة الثالثة رفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن، باستثناء مكة المكرمة، بعد أسابيع من منع التجول الجزئي أو الكامل في أنحاء البلاد.

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة على التقيد بالتعليمات، والتحرز من انتقال الفيروس، وتقليل التجمعات لأقصى ما يمكن، واستمرار الخروج من المنازل إلا للضرورة، مع استكمال الكمامة، والالتزام بقوانين التباعد الاجتماعي.