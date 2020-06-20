شكرا لمتابعة خبر عن طريقة حذف المستند المرفق في «حساب المواطن» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس أنه لا يمكن حذف المستند المرفق إذا كان الطلب لا زال تحت الإجراء .

وتابع ، أنه في حال رفضه يمكن لمستفيد حذفه من خلال الخطوات التالية :

1- الانتقال إلى تفاصيل الطلب .

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2- الإنتقال إلى إدارة المرفقات .

3- حذف المرفق المرفوض وتصحيحه وإعادة إرفاقه، ويجب أن يكون بصيغة PDF أو GPJ ولا يتجاوز حجم الملف الواحد 2 ميجا بايت.

جاء ذلك رداً على سؤال مواطن تساءل حول طريقة حذف مرفق ارسله من قبل واكتشف خطأ في بعض البيانات .