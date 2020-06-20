شكرا لمتابعة خبر عن مطالبة سكان إحدى حارات المدينة المنورة بإخلائها خلال 3 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): طالبت أمانة المدينة المنورة، سكان منازل حارة الأحامدة التي تقع ضمن نطاق حي السيح؛ بسرعة إخلائها خلال 72 ساعة؛ حيث سيتم إزالة مساكن الحارة تمهيداً لتطوير المنطقة. طالبت أمانة المدينة المنورة، سكان منازل حارة الأحامدة التي تقع ضمن نطاق حي السيح؛ بسرعة إخلائها خلال 72 ساعة؛ حيث سيتم إزالة مساكن الحارة تمهيداً لتطوير المنطقة. وأوضحت مصادر، أنه يعد الحي من أقدم الأحياء الشعبية بالمنطقة ويصل عمره لأكثر من 80 عاماً، كما يبعد مسافة كيلومترين فقط عن المسجد النبوي الشريف، وأن غالبية الذين يقطنون بمساكنه هم من العمالة الوافدة.

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