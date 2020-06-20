شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية على نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب ، وثار ،وحبونا .

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله -.