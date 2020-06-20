شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يصاب بحروق خطيرة بعد استخدام معقم من إحدى المحلات التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر مواطن من شراء المعقمات من المحلات التجارية، بعد تجربة أليمة تعرض لها.

وكشف المواطن عن إصابته بحروق كيميائية، في يديه بعد استخدام المعقم، محذرا من شراء المعقمات الرديئة، مؤكدا أن بعضها مغشوش.

وقال المواطن: " ما أدري وش المعقمات الموجودة في المحلات، إذا كان لديك معقم خاص بك يمكنك استخدامه أما معقمات المحلات لا ندري عنها ".