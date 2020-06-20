شكرا لمتابعة خبر عن " الإسكان " تكشف كيف يمكن لغير المتزوجة التقديم لطلب الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أجابت وزارة الإسكان على استفسار مواطنة، قالت خلاله: " السلام عليكم النساء العوانس يستحقون دعم؟ وماهي الشروط؟ " . أجابت وزارة الإسكان على استفسار مواطنة، قالت خلاله: " السلام عليكم النساء العوانس يستحقون دعم؟ وماهي الشروط؟ " . وأوضحت الوزارة أن الغير متزوجة لا يمكنها التقديم كمتقدم رئيسي وإنما تكون مرفقة بطلب أحد والديها في حال كانوا مطابقين لشروط الإستحقاق.

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