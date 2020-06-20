شكرا لمتابعة خبر عن " الزكاة والدخل " توضح موقف المدارس الأهلية من القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه أحد الأشخاص سؤالا للهيئة العامة للزكاة والدخل، حول ما إذا كانت رسوم المدارس الأهلية تخضع للقيمة المضافة أم لا.
وأجابت الهيئة، بأنه حسب الأمر الملكي الكريم تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن خدمات التعليم الأهلي للمواطنين فقط بعدالتحقق من الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة.
وأضافت: " أما المقيمين فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة " .
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