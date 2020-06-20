حساب المواطن: حالة واحدة لحذف المستند المرفق

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن حذف المستند إلا في حالة واحدة فقط، وهى الرد برفض المستند، مشيرًا إلى أنّ المستند يتم إرفاقه من خلال البوابة الإلكترونية وليس التطبيق.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج –عبر تويتر- أنه «في حال كان المستند (تحت الإجراء) لا يمكنك حذفه أو التعديل، ويمكنك حذف المستند في حال تم الرد عليه بالرفض».

وتابع البرنامج قائلًا: إنه «في حال تم رفض المرفق بإمكانك الدخول للبوابة (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات) وحذف المرفق المرفوض وتصحيحه وإعادة إرفاقه».

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن يرغب في حذف مستند من حسابه.

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في السياق ذاته، أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن إرفاق المستند من خلال التطبيق، ويتم إرفاقه من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ca.gov.sa من خلال حساب المستفيد (تفاصيل الطلب - ادارة المرفقات)، ثم إرفاق المستندات المطلوبة، بالضغط على إيقونة (استعراض الملف) ولإرفاق المستند لابد أن تكون بإحدى هذه الصيغ (jpg ، jpeg ، png ، bmp، pdf) وأن يكون الحجم لا يتجاوز 2ميجا بايت.

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