الصخري: السبت والأحد يسجلان أطول نهارين على السعودية

أوضح المهتم بالأحوال الجوية، «أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري»، أن اليوم السبت وغدًا الأحد هما أطول نهارين على السعودية، حيث ستبلغ مدة النهار في الرياض، ١٣ ساعة و٣٩ دقيقة و٥٦ ثانية.

وأضاف الصخري –عبر حسابه بتويتر- أنه بعد يوم الأحد، ستبدأ رحلة تزايد الليل وتناقص النهار، والتي ستنتهي في 21 سبتمبر 2020م.

وأشار إلى أنه عند الساعة ١٢:٤٤ صباح ليلة الأحد، سيحدث الانقلاب الصيفي، وفيه تتعامد الشمس على مدار السرطان، وهو أيضًا موعد بداية فصل الصيف فلكيًّا في نصف الأرض الشمالي.

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وأوضح أنه بعد ذلك ستبدأ الشمس رحلة الانصراف جنوبًا نحو مدار الجدي مرورًا بخط الاستواء.

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