«تعليم القصيم» تحصد 15 ميدالية بمسابقة الكانجارو العالمية للرياضيات

تستهدف تطوير قدرات الطلاب
حقَّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، 15 ميدالية «3 ذهبيات، 6 فضيات، 6 برونزيات»، في مسابقة الكانجارو العالمية في الرياضيات 2020، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة».
وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح، الطلاب والطالبات الفائزين وأسرهم ومدارسهم، مؤكدًا أن المنجزات في مثل تلك المسابقات العلمية، تعكس قوة ومتانة المدرسة والمعلم، مقدمًا شكره لكل مشارك بالمنجز من مشرفي النشاط العلمي بإدارة النشاط الطلابي.
وأوضح رئيس قسم النشاط العلمي بإدارة النشاط الطلابي في تعليم القصيم منصور المطيري، أن مسابقة الكانجارو العالمية في الرياضيات، تهدف إلى تطوير قدرة الطلبة على استخلاص المتعة بالتفكير وتعزيز الشغف بمادة الرياضيات وترسيخ أهمية تعليمه في كل أنحاء العالم.
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