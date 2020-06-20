رياح نشطة وسحب رعدية بمناطق عدة.. السبت

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، رياحًا نشطة على مناطق عدة.

وذكرت أنَّ الحالة الجوية المذكورة تشمل (الشرقية وأجزاءً من وسط وشمال المملكة، كذلك على طول الساحلين الغربي للمملكة).

وأضافت الهيئة أنَّ السماء ستكون غائمة جزئيًا فيما تكون هناك فرصة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

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وأوضحت أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.

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